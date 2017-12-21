В центре Краснодара ограничат движение транспорта в новогодние каникулы

В Краснодаре в районе Театральной площади из-за новогодних каникул ограничат движение транспорта

Ограничения будут действовать 23, 30 и 31 декабря, а также с 1 по 8 января, они связаны с открытием главной городской елки, шествием Дедов Морозов, проведением новогодних представлений на Театральной площади и другими мероприятиями, запланированными на новогодние каникулы.

Как сообщали Юга.ру, 23 декабря в 12:00 состоится открытие главной елки города, затем начнется парад Дедов Морозов и Снегурочек. В этот день движение будет ограничено с 6:00 до конца мероприятия.

В это время нельзя будет проехать по улице Красной от Длинной до Калинина и по Красноармейской от Длинной до Калинина.

С 15:00 30 декабря до 20:00 1 января будет закрыто движение по Буденного от Коммунаров до Красной, по крайней правой полосе проезжей части Красной по четной стороне от Длинной до Буденного.

С 6:00 30 декабря до 22:00 8 января нельзя будет проехать по улице Буденного со стороны здания администрации Краснодара, от Красной до Красноармейской.

С 18:00 31 декабря до 4:00 1 января закроют проезд по улице Красной от Длинной до Калинина, по Буденного от Рашпилевской до Коммунаров, по Красноармейской от Длинной до Кузнечной и по Длинной от Рашпилевской до Коммунаров.

Кроме того, 23 декабря и в дни каникул от транспорта освободят участки улиц Красной, Красноармейской, Буденного, Длинной. Машины можно будет припарковать на стоянках недалеко от центра на улицах Буденного, Красноармейской, Рашпилевской, Пушкина, Длинной. Подробную информацию можно найти на сайте администрации Краснодара.

Для объезда участков, где ограничат движение, установят дорожные знаки со схемами объезда. А для обеспечения безопасности выставят автобусы, мешающие въезду транспорта на Пушкинскую и Театральную площади.