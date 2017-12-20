В Краснодаре 23 декабря откроют главную городскую елку и рождественскую ярмарку

В Краснодаре на площадях, в театрах, парках и домах культуры пройдут праздничные мероприятия

На Театральной площади 23 декабря в 12:00 откроется главная городская елка. В представлении «Новогодняя пластинка» задействованы воспитанники детских школ искусств, известные творческие коллективы краевого центра. Также состоится костюмированный парад Дедов Морозов и Снегурочек, представляющих муниципальные образования края. Они пройдут по ул. Красной до Театральной площади. Здесь же пройдет «Снежный флешмоб». В финале праздника Деды Морозы зажгут огни на главной городской елке.

На Пушкинской площади 23 декабря в 14:00 откроется рождественская ярмарка, на которой будут представлены сувениры, елочные украшения и подарки, изделия мастеров декоративно-прикладного искусства, сладости и деликатесы к новогоднему столу. Здесь же будет работать парк развлечений и «Почта Деда Мороза». Вечером для горожан выступят кавер-группы. Ярмарка продлится до 7 января 2018 года.

31 декабря в 22:30 для жителей и гостей города на Театральной площади начнется праздничное музыкальное театрализованное представление «Дар четырех стихий». В нем примут участие музыкальный шоу-театр «Премьера», вокально-хореографический ансамбль «Родник», артисты Молодежного театра.

Праздничные представления пройдут также в городских парках и домах культуры, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.