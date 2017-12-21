В Дагестане таможенник украл из камеры хранения 722 тыс. рублей вещдоков

Дагестан

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Следственные органы Южного следственного управления на транспорте СК РФ возбудили два уголовных дела против инспектора таможни в Дагестане

По версии следствия, в сентябре 2017 года 46-летний главный государственный таможенный инспектор поста в аэропорту Махачкалы Карабудахкентского района Дагестана, будучи ответственным за работу камеры хранения вещественных доказательств, для получения личной материальной выгоды незаконно изъял из бумажных конвертов деньги в сумме 722,5 тыс. рублей, которые были вещдоками по 28 административным делам.

На таможенника завели дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, равно в крупном размере).

Устанавливаются все обстоятельства преступления. Расследование продолжается, передает пресс-служба ЮСУ на транспорте СКР.

1 апреля Следственный комитет Таможня
Наш канал в Telegram: главное за день
Обсудить

Новости

ФАС заинтересовалась повышением цен у такси-агрегаторов перед Новым годом
В Чечне в ДТП с тремя автомобилями пострадали три человека
Спикер парламента Чечни закрыл свой аккаунт в Instagram из-за блокировки Кадырова
Кадыров рассказал, как будет общаться с подписчиками без Instagram и Facebook
В Динском районе три человека пострадали при столкновении автомобилей
Власти Чечни заявили о кибератаке на аккаунт Кадырова в Instagram

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале