В Дагестане таможенник украл из камеры хранения 722 тыс. рублей вещдоков
Следственные органы Южного следственного управления на транспорте СК РФ возбудили два уголовных дела против инспектора таможни в Дагестане
По версии следствия, в сентябре 2017 года 46-летний главный государственный таможенный инспектор поста в аэропорту Махачкалы Карабудахкентского района Дагестана, будучи ответственным за работу камеры хранения вещественных доказательств, для получения личной материальной выгоды незаконно изъял из бумажных конвертов деньги в сумме 722,5 тыс. рублей, которые были вещдоками по 28 административным делам.
На таможенника завели дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, равно в крупном размере).
Устанавливаются все обстоятельства преступления. Расследование продолжается, передает пресс-служба ЮСУ на транспорте СКР.
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