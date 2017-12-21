В Абинском районе мужчину заподозрили в убийстве новой знакомой

В Абинском районе местного жителя задержали по подозрению в убийстве

По версии следствия, вечером 17 декабря 27-летний мужчина на улице познакомился с 34-летней женщиной. Он предложил ей покататься на машине, та согласилась. Они остановились в поле между станицей Холмской и хутором Первомайским и вышли, между новыми знакомыми возник конфликт. Мужчина не менее 20 раз ударил оппонентку ножом, убив ее, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

После этого нарушитель скрылся, его задержали 20 декабря. Его выследили полицейские, изучившие записи с камер. Они выяснили, что женщина садилась в «Газель», принадлежащую одному из предприятий района. Подозреваемый работал на ней в качестве водителя. Установив круглосуточное наблюдение за территорией предприятия, в районе 5:00 оперуполномоченные задержали подозреваемого, который пришел на работу, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Подозреваемого допросил следователь, рассматривается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела об убийстве продолжается.