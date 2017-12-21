В Краснодаре уходивший от погони водитель начал резать себя

В Краснодаре задержали водителя, который пытался уйти от полицейской погони

Экипаж ДПС около 22:00 был на маршруте патрулирования на трассе Темрюк — Краснодар — Кропоткин. Полицейские заметили автомобиль Daewoo, водитель которого нарушил правила дорожного движения и проигнорировал требования сотрудника полиции об остановке. Стражи порядка начали преследовать автомобиль, во время погони было несколько попыток остановить нарушителя, после чего к преследованию присоединились еще два экипажа ДПС. В Краснодаре на улице Калинина водитель иномарки не справился с управлением и врезался в служебный автомобиль Lada Granta и припаркованный на обочине грузовик.

«После полной остановки автомобиля нарушитель начал наносить себе резаные раны в область шеи фрагментами разбитого лобового стекла, препятствуя сотрудникам ДПС извлечь его из салона. На место ДТП сотрудниками полиции была вызвана карета скорой помощи для оказания медицинской помощи нарушителю», — сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Водителем оказался 44-летний житель Адыгеи, он отказался от прохождения медицинского освидетельствования, по внешним признакам водитель находился в состоянии опьянения.

В отношении гражданина были составлены административные материалы по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ (Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения), ч.2 ст. 12.25 КоАП РФ (Невыполнение требования о предоставлении транспортного средства или об остановке транспортного средства), ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ (Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона), ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции), после чего он был задержан и доставлен в отдел полиции.