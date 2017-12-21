Стали известны подробности ДТП в Новороссийске, в котором погибла 16‑летняя пассажирка
В Новороссийске по факту ДТП с погибшей пассажиркой возбудили уголовное дело
По версии следствия, вечером 19 декабря на Сухумском шоссе произошла авария с участием Lada-217050, за рулем которой был курсант Новороссийского филиала Краснодарского университета МВД России, и ГАЗ-А31R32 под управлением 32-летнего мужчины. Погибла 16-летняя пассажирка легкового автомобиля, водителя доставили в больницу с различными травмами, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Назначена автотехническая экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.
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