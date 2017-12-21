Пьяный житель Краснодара 30 раз выстрелил из ружья с балкона

Краснодарский край

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  • © Елена Синеок. ЮГА.ру

В Краснодаре в отношении местного жителя возбудили дело о хулиганстве

От жителя Прикубанского округа города в полицию поступило сообщение о нарушении общественного порядка. На балконе многоэтажного дома стоял 48-летний мужчина и стрелял в воздух. По внешними признакам, он был пьян.

Во время беседы с полицейскими он пояснил, что сделал не менее 30 выстрелов холостыми патронами. В отделе полиции мужчина сказал, что ружье купил недавно и решил проверить его исправность, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Возбуждено уголовное дело, мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.  

Краснодар Полиция
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