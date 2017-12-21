МВД уменьшит срок выдачи нового внутреннего паспорта

Вся Россия

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Новый регламент Министерства внутренних дел сократил срок выдачи нового внутреннего паспорта для жителей России

В документе сказано, что россияне смогут получить новый паспорт в течение часа после подачи документов в МВД или МФЦ. Для этого придется заранее подать заявку на портале госуслуг, сообщает RT.

В регламенте отмечается, что срок выдачи паспорта не по месту жительства сократится с 60 до 30 дней.

«Чем короче срок, тем больше будет довольно население. Раньше можно было ждать паспорт очень долго», — рассказал директор Центра социально-политического мониторинга Института общественных наук РАНХиГС Андрей Покида.

Полиция
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