МВД уменьшит срок выдачи нового внутреннего паспорта

Новый регламент Министерства внутренних дел сократил срок выдачи нового внутреннего паспорта для жителей России

В документе сказано, что россияне смогут получить новый паспорт в течение часа после подачи документов в МВД или МФЦ. Для этого придется заранее подать заявку на портале госуслуг, сообщает RT.

В регламенте отмечается, что срок выдачи паспорта не по месту жительства сократится с 60 до 30 дней.

«Чем короче срок, тем больше будет довольно население. Раньше можно было ждать паспорт очень долго», — рассказал директор Центра социально-политического мониторинга Института общественных наук РАНХиГС Андрей Покида.