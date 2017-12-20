Представители журнала КЛЮЧАВТО посетили музей бренда Audi в Германии

Audi Russia познакомили региональных и федеральных журналистов с историческим наследием бренда в музее в Ингольштадте

В музей производителя отправились десять представителей СМИ, в том числе авторы журнала КЛЮЧАВТО. На трех этажах музея разместились порядка 70 экспонатов — автомобили и мотоциклы, ставшие настоящим историческим богатством марки. Особенность всех экспонатов на территории музея Audi — возможность завести каждую из моделей., Центральной частью экспозиции является автомобиль, с которого началась история бренда, — Horch 1903 года. Среди необычных представителей линейки Audi — автомобиль Штирлица из фильма «Семнадцать мгновений весны», лимузин шведского короля с умывальником и самый дорогой автомобиль 1925 года с деревянным кузовом. Для поклонников спорта — отдельная площадка со спорткарами и главной звездой — Auto Union V16 Type C 1937 года, установившей рекорд скорости свыше 400 км/ч.

«Автомобильные знатоки при фразе "посетил музей Audi в Ингольштадте" вздыхают, восторгаются или взахлеб начинают обсуждать самые знаменитые модели немецкой марки. И их можно понять: каждый автомобиль на территории музея если не историческая реликвия, то уж точно заслужил пяти минут захватывающего рассказа экскурсовода», — отметила руководитель PR-направления КЛЮЧАВТО Виктория Кирилишина.

Автомобильный журналист Руслан Дэмченко в свою очередь отметил, что несмотря на свой компактный размер, музей Audi завораживает не только поклонников марки.

«Приятно осознавать, что прошлое, каким бы оно сложным не было, приводит к высокоточным и инновационным мыслям. Главная задача музейных экспонатов — радовать посетителей своей историей. И тем более речи не может быть о том, чтобы покататься на каком-нибудь Horch 1927 года по просторам нашей необъятной страны. С подобным наследием необходимо обращаться с ювелирной лаской и заботой», — добавил Дэмченко.