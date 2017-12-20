В Майкопе 23 декабря стартуют новогодние мероприятия

В Майкопе 23 декабря состоится открытие главной городской елки, которое даст старт циклу праздничных новогодних мероприятий

«С 11:00 на центральной площади республиканской столицы начнется ярмарка-продажа изделий мастеров декоративно-прикладного творчества. Здесь можно будет приобрести оригинальные подарки родным, близким и друзьям. Также в праздничной программе — различные увлекательные мастер-классы, фотозоны», — сообщили в пресс-службе администрации города.

Торжественное открытие запланировано на 15:00, оно начнется с танцевального флешмоба. С 17:00 до 19:00 будет проходить зимняя дискотека. 24 декабря состоится открытие елки в городском парке и новогодней площадки в микрорайоне Черемушки. 28–31 декабря пройдет предновогодняя молодежная благотворительная акция для детей-инвалидов.

30 декабря в Майкопе будет организована продовольственная ярмарка, ярмарка-продажа изделий мастеров декоративно-прикладного творчества. В центре города в 15:00 начнется «Концерт Дедов Морозов» — праздничная программа муниципального духового оркестра, которая продолжится играми, конкурсами и дискотекой. Праздничные мероприятия пройдут и в первые дни нового года и завершатся 13 января закрытием городской елки.