В Новороссийске откроется первый магазин «Ситилинк»

Первый магазин бытовой техники и электроники «Ситилинк» открывается 22 декабря в Новороссийске

Полноформатный центр терминальной торговли начинает работу на улице Кутузовской, 15. В честь открытия с 22 по 24 декабря «Ситилинк» проведет «Праздник суперцен». Покупателей ждет розыгрыш техники и подарочных сертификатов, конкурсы и призы.

Так, в три дня акции можно будет купить смартфон Digma Z400 за 990 рублей, ноутбук ACER Extensa — за 11 тыс. 990 рублей, LED-телевизор FUSION — за 7 тыс. 990 рублей. Также будет действовать акция «1000 товаров по рублю» — при покупке на сумму от 1 тыс. рублей второй товар из специального списка продается за 1 рубль. Во время открытия всем покупателям выдадут клубную карту «Ситилинк» — в обычные дни ее можно получить только после покупки товаров на сумму от 5 тыс. рублей. Карта дает возможность приобретать товары по специальным ценам.

В магазине представлена компьютерная цифровая, бытовая и садовая техника, офисная мебель и другие категории товаров от более чем 700 брендов. Около 20% площади магазина занимает зона обслуживания с электронными терминалами, через которые покупатели делают заказ, а 80% площади магазина приходится на склад. По словам специалистов магазина, процесс покупки в «Ситилинк» в среднем занимает 5–7 минут.

«Возможность покупки "здесь и сейчас" — огромный плюс для горожан, которым больше не надо ждать доставку в течение нескольких дней. Просто оформите заказ на сайте или в магазине через терминал и получите товар. Забрать заказ можно непосредственно в магазине, в пункте выдачи "Ситилинк" в близлежащих городах или оформить доставку на дом. Компания не прибегает к услугам сторонних курьерских компаний, покупатель всегда получает товар из рук сотрудника», — прокомментировали в «Ситилинк».

Подробности по всем активностям и акциям в дни открытия магазина можно узнать на сайте.

Электронный дискаунтер «Ситилинк» — один из крупнейших онлайн-ретейлеров России. Магазин в Новороссийске станет 44-м полноформатным магазином федеральной розничной сети «Ситилинк».