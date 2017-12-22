В Кубанском технологическом университете прошел «День Роснефти»

Специалисты «РН-Краснодарнефтегаз» провели «День Роснефти» в Институте нефти, газа и энергетики Кубанского государственного технологического университета

«День Роснефти» в вузах — это ежегодное корпоративное мероприятие нефтяной компании, которое проводится в крупных вузах — партнерах страны. Оно организуется в рамках корпоративной программы по подготовке кадрового резерва «школа — вуз — предприятие», в ходе которой у студентов появляется возможность познакомиться с предприятием для прохождения практики и дальнейшего трудоустройства.

Студентам четвертого и пятого курсов представили информацию об истории, достижениях и основных направлениях деятельности НК «Роснефть» в регионе и ее добычного дочернего общества «РН‑Краснодарнефтегаз». Молодежь познакомили с возможностями и перспективами работы на нефтегазодобывающем предприятии региона, возможностями карьерного роста.

«В "РН-Краснодарнефтегаз" осуществляется корпоративная программа по адаптации молодых специалистов на производстве, действует институт наставничества, молодежь активно вовлечена в научную работу, что открывает широкие возможности для карьерного роста», — отметили в пресс-службе компании.

Студентам, которые показали высокие результаты в учебе, вручили сертификаты на получение корпоративной стипендии. Кроме того, для молодежи провели деловую игру на выявление лидерских качеств.