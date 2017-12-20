«Ростелеком» обеспечит видеонаблюдение на президентских выборах — 2018

«Ростелеком» стал единственным исполнителем работ по организации видеонаблюдения и трансляции на выборах президента в марте 2018 года

Видеонаблюдение будет работать в 85 субъектах РФ в помещениях более чем 40 тыс. участковых избирательных комиссий (УИК) и помещениях территориальных избирательных комиссий (ТИК). Для сотрудников Центральной и местных избирательных комиссий создадут специальный служебный портал, который позволит отслеживать процесс настройки системы видеонаблюдения до проведения выборов и гарантированно обеспечит доступ к видеотрансляциям в период проведения выборов, сообщает пресс-служба «Ростелекома».

Для решения задачи будет задействована собственная защищенная сеть передачи данных «Ростелекома», семь центров обработки данных (в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Краснодаре, Екатеринбурге, Новосибирске и Хабаровске). В каждом филиале создадут ситуационные центры и выделят номер в коде 8 (800) для поддержки пользователей портала.

«"Ростелеком" обладает уникальной экспертизой реализации ИТ‑проектов федерального масштаба. За несколько лет компания существенно улучшила ИТ-экспертизу, в том числе в области отражения киберугроз. У нас есть готовые решения, разработанные в ходе предыдущих выборов, но с учетом динамического развития технологий и ИТ-отрасли, в 2018 году мы считаем необходимым использовать более современное оборудование: усовершенствованные видеокамеры с возможностью передачи видео для хранения в ЦОДы "Ростелекома" и одновременной записи на стационарные устройства, — комментирует проект вице-президент ПАО «Ростелеком» Артемий Прокопенко. — Успешная реализация проекта в ходе предыдущих президентских выборов, когда вся необходимая инфраструктура, технические и программные решения были созданы всего за несколько месяцев с нуля, позволяет нам надеяться, что "Ростелеком" успешно справится с задачей на выборах в 2018 году».

Впервые «Ростелеком» организовал видеонаблюдение на выборах в 2012 году. Зимой специалисты построили инфраструктуру и обеспечили необходимым оборудованием все избирательные комиссии РФ, где проходило видеонаблюдение. За процедурой голосования 4 марта 2012 года наблюдали 3,5 млн человек, которые просмотрели 7,9 млн трансляций. Всего в ходе выборов 4 марта и подсчета голосов с помощью системы видеонаблюдения было записано более 2,6 Пбайт видеоинформации.