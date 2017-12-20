В Краснодаре молодого человека будут судить за убийство из-за отказа поиграть в настольный теннис
В Краснодаре завершили расследование уголовного дела в отношении 24-летнего гражданина Республики Узбекистан, его обвинили в убийстве
Двое молодых людей жили и работали на территории транспортной компании. Следствие полагает, что 24 августа 24-летний мужчина был пьян. Он подошел к 25-летнему знакомому, который играл в настольный теннис, с намерением присоединиться, но получил отказ.
«Разозлившись, он нанес несколько ударов ножом по телу молодого человека. Очевидцы вызвали медицинскую бригаду, однако пострадавший скончался по пути следования в больницу в карете скорой медицинской помощи», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Обвиняемый находится под стражей. Уголовное дело направили в суд.
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