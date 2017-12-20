Адыгея получила жилищные сертификаты для пострадавших от паводка

Адыгея получила 41 государственный жилищный сертификат для граждан, лишившихся жилья в результате майского паводка

Сертификаты отправило Министерство финансов РФ в соответствии с ранее подписанным распоряжением премьер-министра Дмитрия Медведева.

«В ближайшее время все сертификаты будут распределены между семьями, которые в результате майского паводка лишились жилья. Больше всего таких семей в Шовгеновском районе, на который выделено 24 сертификата. В Гиагинском районе 10 семей получат сертификаты, в Кошехабльском районе — 7 семей», — сообщили в министерстве финансов Адыгеи.

В течение года с момента получения жилищного сертификата пострадавшие от паводка семьи смогут приобрести новое жилье.

Как сообщали Юга.ру, в конце мая 2017 года в результате обильных и продолжительных осадков от паводка пострадало 814 подворий, 299 домов, 4 социально значимых и 22 инфраструктурных объекта, 7 административных зданий и более 12,5 тыс. га сельхозугодий.

Пострадавшие получили из республиканского бюджета по 10 тыс. рублей на первоочередные нужды. На эти цели было направлено около 9,3 млн рублей из резервного фонда республиканского кабмина. Также на ликвидацию последствий майского паводка, в том числе на оказание единовременной материальной помощи населению, финансовой помощи в связи с утратой имущества, из резервного фонда Правительства РФ республике выделили около 123 млн рублей.