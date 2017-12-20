В Сочи двух полицейских поймали на взятке в 150 тыс. рублей

В Сочи возбудили уголовное дело в отношении двух сотрудников полиции, их заподозрили в получении взятки

Фигурантами дела стали двое оперуполномоченных отдела уголовного розыска отдела полиции в Адлерском районе курорта. По версии следствия, один из них проводил оперативные мероприятия в отношении местной жительницы, которая якобы украла деньги. Во время беседы с женщиной полицейский сказал, что за вынесение постановления об отказе в возбуждении уголовного дела и непривлечение ее к уголовной ответственности необходимо передать им в качестве взятки 150 тыс. рублей. О предложении женщина сообщила в правоохранительные органы.

«21 ноября 2017 года заявительница передала требуемую сумму полицейским, после чего они были задержаны оперативными сотрудниками управления ФСБ по краю», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Рассматривается вопрос об избрании в отношении подозреваемых мер пресечения.

«В настоящее время в отношении сотрудников полиции принято решение об их увольнении из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Они понесут наказание в соответствии с действующим законодательством. Их непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», — сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.