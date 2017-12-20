В Павловском районе водитель автобуса насмерть сбил пешехода
В Павловском районе произошло ДТП, в результате которого погиб мужчина
Авария случилась около 18:00 на трассе Октябрьская — Павловская — Новопластуновская. По предварительным данным, 56-летний водитель за рулем автобуса ПАЗ-3205 сбил 59-летнего пешехода, стоявшего на дороге, сообщает отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
Пешеход погиб на месте. Проводится проверка.
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