В Павловском районе водитель автобуса насмерть сбил пешехода

Краснодарский край

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  • © Фото отдела пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

В Павловском районе произошло ДТП, в результате которого погиб мужчина

Авария случилась около 18:00 на трассе Октябрьская — Павловская — Новопластуновская. По предварительным данным, 56-летний водитель за рулем автобуса ПАЗ-3205 сбил 59-летнего пешехода, стоявшего на дороге, сообщает отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Пешеход погиб на месте. Проводится проверка.

ДТП Павловский район
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