«КиноПоиск» выяснил, какие фильмы понравились ростовчанам в этом году

Аналитики «КиноПоиска» изучили оценки пользователей и выяснили, какие фильмы больше всех понравились жителям Ростова-на-Дону в этом году

Из отечественного кино наибольший рейтинг получила драма «Нелюбовь» Андрея Звягинцева, которую номинировали на премию «Золотой глобус» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Следом идут картины «Время первых» и «Гуляй, Вася!». В списке иностранных фильмов лидером стал мюзикл «Ла-Ла Ленд», получивший шесть статуэток премии «Оскар» и семь «Золотого глобуса». За ним идут «Собачья жизнь», «Идеальные незнакомцы», «мама!» и «Стражи Галактики. Часть 2». Мультфильмами с самыми высокие оценки ростовчан стали «Зверопой», «Лего Фильм: Бэтмен», «Босс-молокосос» и «Гадкий я 3».

По количеству просмотров страниц на «КиноПоиске» лидером среди отечественных звезд в этом году являются Александр Петров, Павел Прилучный, Александра Бортич, Любовь Аксенова и Данила Козловский. В аналогичном списке представителей иностранного кино Том Харди, Райан Гослинг, Джеймс Макэвой, Киану Ривз и Леонардо Ди Каприо.

Учитывались полнометражные художественные ленты, в том числе и анимационные, вышедшие в российский прокат с 1 января по 7 декабря 2017 года, сообщает пресс-служба Яндекса. Топы составлены по рейтингам, актуальным на 14 декабря. Картины, набравшие в Ростове-на-Дону меньше 50 оценок, в списки не включались. Как и фильмы со средней оценкой ниже 6.