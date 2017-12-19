Ставропольский экс-депутат Калугин оправдан по делу о ДТП с погибшим пешеходом после пяти лет разбирательств

Андроповский районный суд Ставропольского края оправдал экс-депутата краевой думы Валерия Калугина, обвиняемого в совершении ДТП со смертельным исходом в 2012 году

«Суд вынес оправдательный приговор по уголовному делу о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека. Суд считает, что в моих действиях нет состава преступления», — сообщил Калугин «Интерфаксу».

Напомним, в ноябре 2012 года на 310 км трассы «Кавказ» Калугин за рулем своего автомобиля Toyota Land Cruiser 200 наехал на 57-летнего мужчину. От полученных травм пострадавший скончался на месте. В отношении Калугина было возбуждено дело по ч.3 ст.264 УК РФ (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека).

В феврале 2013 года депутату было предъявлено обвинение, однако позже следователи его сняли за отсутствием состава преступления. После вмешательства прокуратуры расследование возобновили. В дальнейшем его прекращали четырежды. Экспертиза показывала, что пешеход нарушил правила дорожного движения при переходе проезжей части, а депутат не успевал снизить скорость, чтобы предотвратить наезд. Сам Калугин утверждал, что шел дождь, и он не видел момента столкновения с человеком, поэтому решил, что сбил собаку, и уехал с места ДТП, пишет «Ставропольская правда».

После каждого прекращения следователями дела краевая прокуратура признавала незаконным это решение.

Однако позднее Калугину было вноввь предъявлено обвинение, дело было передано в суд.

Все это время Калугин работал депутатом краевой думы, а до марта 2014 года возглавлял комитет по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению, но после бойкота членов комитета покинул эту должность.