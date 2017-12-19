В Краснодаре родственники нашли друг друга благодаря акции к спектаклю «Наш маленький Париж»

В Краснодаре перед премьерой постановки «Наш маленький Париж» проект «Семейный альбом города» помог родственникам найти друг друга

Организаторы проекта попросили краснодарцев прислать старинные семейные фотографии. Местный житель Борис Коломиец отправил фотографию своих бабушки и дедушки, сделанную в начале XX века, указав их полные имена, в том числе девичью фамилию бабушки.

Через несколько дней после публикации организаторы получили письмо от жительницы Краснодара, которая нашла на фотографии своих родственников и попросила координаты владельца снимка.

«В семье моих прабабушки и прадедушки было четыре дочери и один сын. Жили они в станице Новомихайловской, сейчас она называется Октябрьская Крыловского района», — цитирует краснодарца пресс-служба ТО «Премьера».

Борис Коломиец рассказал, что девушка представилась правнучкой родной сестры его бабушки. Они обменялись семейными фотографиями и рассказали друг другу, что знали о семье. Мать краснодарки, которая нашла Коломийца, приходится ему двоюродной сестрой. Вскоре они встретились на семейном празднике в честь дня рождения сестры.

Организаторы акции отметили, что вскоре возобновят прием фотографий «Семейный альбом города» и проведут выставку перед показом спектакля «Наш маленький Париж», который состоится 24 марта.

Как сообщали Юга.ру, в Краснодарском музыкальном театре поставили музыкально-драматический спектакль по роману Виктора Лихоносова «Наш маленький Париж». Премьерные показы состоялись 9 и 10 декабря.