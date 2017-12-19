На Кубани мужчина в федеральном розыске отправился на заработки на краденой лошади

Полицейские Мостовского района задержали мужчину, который находился в федеральном розыске

Жительница Мостовского района сообщила в полицию о том, что с ее подворья пропала черная лошадь и седло. Сумма ущерба составила 60 тыс. рублей.

Полицейские выяснили, что 43-летний мужчина, которого потерпевшая наняла помощником по хозяйству, не вышел на работу. Дома его не оказалось.

Правоохранители установили, что ранее на мужчину завели уголовное дело за сбыт ружья (ч. 4 ст. 222 УК РФ), он находится под следствием. Подозреваемого объявили в федеральный розыск.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий стало известно местонахождение преступника. Его задержали в Туапсинском районе. Мужчина рассказал, что поскакал на украденной лошади в Туапсе к знакомым на заработки. По пути через Адыгею он остановился у кафе и оставил лошадь на улице, а когда вернулся, животного не было на месте.

На задержанного завели еще одно уголовное дело — по ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража). Два дела с утвержденным обвинительным заключением направили в суд. Обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы, передает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.