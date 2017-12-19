По делу бывшего вице-губернатора Кубани Гриценко допросили больше 100 человек

Прокурор Краснодарского края Сергей Табельский рассказал об уголовном деле бывшего вице-губернатора Краснодарского края Юрия Гриценко

Как сообщали Юга.ру, в феврале Гриценко стал фигурантом уголовного дела по ч. 2 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий), затем ему предъявили обвинение по статье «Мошенничество». По версии следствия, Гриценко причастен к незаконному выкупу в частную собственность 2 га земли, принадлежащей муниципалитету Краснодара. Кроме того, следствие проверяет обстоятельства перечисления средств ГАУ «Краснодаркрайгосэкспертиза» в сумме 200 млн рублей на счет в «Кубанском универсальном банке», у которого вскоре после этой финансовой операции была отозвана лицензия.

В мае Гриценко был задержан, и губернатор Вениамин Кондратьев уволил своего заместителя.

«Допросили более 100 человек. Дело идет к тому, что мы его завершим и направим в суд», — сказал Табельский.

Гриценко до 25 января находится под домашним арестом. Защита просила изменить экс-чиновнику меру пресечения на залог или подписку о невыезде, однако суд счел возможным лишь изменить условия содержания обвиняемого — теперь Гриценко разрешены ежедневные прогулки.