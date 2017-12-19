На Кубани сотрудника железной дороги заподозрили в краже 3 тонн угля

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Туапсе возбудили уголовное дело о растрате 3 тонн угля

Фигурантом дела стал начальник Туапсинского отдела МТО — структурного подразделения Росжелдорснаба. По версии следствия, в феврале к нему обратился полицейский, попросивший выделить 3 тонны угля для личного пользования. Начальник отдела МТО не хотел портить отношения с правоохранителями и поручил подчиненному передать уголь полицейскому.

«Так, 20 февраля с территории склада Туапсинского отдела МТО была произведена отгрузка 3 тонн угля и доставлена по месту жительства сотрудника правоохранительных органов. Вследствие чего сотрудником железной дороги был причинен ущерб ОАО «РЖД» на общую сумму 13 тыс. 400 рублей», — сообщает пресс-служба Южного СУТ СК РФ.

Расследование уголовного дела продолжается.

Железная дорога Полиция Туапсинский район
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