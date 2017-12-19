В Краснодаре на маршрут вышли новогодние трамваи

Краснодарские трамваи оформили к новогодним и рождественским праздникам

Два трамвая «Татра» задекорировали аппликациями и светодиодными гирляндами, они будут ходить по маршрутам № 2, 3, 6, 7, 11, 15 и 21. Также украсили «Витязь», который ходить по маршруту № 5. На вагоне разместили аппликации с поздравительным текстом.

Кроме того, все трамваи, троллейбусы и муниципальные автобусы украсят наклейками, поздравляющими пассажиров с наступлением Нового года, передает пресс-служба КТТУ.