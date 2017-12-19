На Ставрополье трехлетнего ребенка искали более ста человек

В Ставропольском крае 19 декабря обнаружили пропавшего трехлетнего мальчика

Вечером 18 декабря в правоохранительные органы поступило сообщение, что в станице Александрийской пропал ребенок. Трехлетний мальчик самостоятельно вышел из дома и не вернулся. СК организовал доследственную проверку. Для поиска ребенка привлекли сотрудников полиции, МЧС, казаков и волонтеров — более 100 человек.

«В результате эффективного взаимодействия следователей Следственного комитета, сотрудников полиции, МЧС России, представителей казачества и волонтеров местонахождение мальчика было установлено в 5 км от его дома», — сообщает пресс-служба СК РФ.

Выяснилось, что мальчик вышел погулять и потерялся. Все это время он сидел у железной дороги и ждал, когда его найдут. Сейчас ребенок в реабилитационном центре для восстановления его психологического состояния.