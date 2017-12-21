СКБ-банк улучшил расчетно‑кассовое обслуживание

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Юга.ру

СКБ‑банк рассказал об услугах по расчетно‑кассовому обслуживанию

Как сообщали Юга.ру, в СКБ‑банке недавно состоялся запуск новых тарифных планов по расчетно‑кассовому обслуживанию, которые подойдут для молодых предпринимателей и для компаний.

«РКО в СКБ‑банке — это не просто надежное и качественное расчетно-кассовое обслуживание. Аббревиатура РКО в СКБ‑банке получила новую расшифровку: разнообразие тарифов, контрагент‑сервис и онлайн‑приложение», — прокомментировали в компании.

Разнообразие — это новые тарифные планы «Выгодный старт», «Активный рост», «Надежное решение» и «Высшая лига». Клиенты получают бонусы: бесплатное открытие расчетного счета и корпоративной карты Visa Business Unembossed Instant, пакет бесплатных платежей в зависимости от тарифного плана и бесплатное подключение услуги СМС‑информирования по счету и карте.

Контрагент-сервис «Светофор» автоматически проверяет контрагентов, онлайн дает аналитическую справку со всеми существенными фактами.

Онлайн-приложение «СКБ‑online» бесплатно дает доступ к расчетному счету, позволяет отправлять платежи контрагентам, формировать выписки и просматривать остатки на своих расчетных счетах и депозитах.

Оформить заявку на открытие расчетного счета можно на сайте СКБ‑банка.

Бесплатный круглосуточный телефон банка — 8(800)1000600.

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