В Ростове-на-Дону мужчину осудили за убийство несовершеннолетнего

Областной суд в Ростове-на-Дону вынес приговор местному жителю, которого обвинили в убийстве несовершеннолетнего

По данным прокуратуры, Анатолий Лелекин незаконно изготовил обрез охотничьего ружья, который хранил у знакомой. В 2016 году мужчина и женщина поссорились, он стал угрожать оппонентке оружием. В ссору вмешался несовершеннолетний сын женщины. Он пытался помешать мужчине, а тот выстрелил в него. Мальчик скончался, сообщает «Интерфакс».

Лелекина признали виновным и назначили ему 16 лет колонии особого режима.