В России собираются снять уголовное наказание врачам за ошибки с обезболивающими

Вся Россия

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Правительство РФ подготовило проект развития паллиативной помощи, предусматривающий отмену уголовного наказания врачам за ошибки при работе с обезболивающими

Паспорт проекта «Повышение качества и доступности паллиативной помощи в Российской Федерации» планируют утвердить в январе 2018 года, он будет действовать до 1 апреля 2025 года, сообщает РБК.

Проект предусматривает изменение законодательства в сфере паллиативной помощи, а именно отмену уголовной ответственности для медиков, допустивших незначительные ошибки при работе с наркотическими обезболивающими, не повлекшие тяжких последствий.

Кроме того, планируется утвердить стандарты и клинические рекомендации по оказанию паллиативной помощи. Разработана схема развития оказания помощи на дому, обучения специалистов в этой области, повышения доступности обезболивающих препаратов, в том числе для детей.

Куратором проекта стала вице-премьер по социальным вопросам Ольга Голодец, руководителем выступил министр по делам открытого правительства Михаил Абызов.

На финансирование проекта выделили 630 млн рублей — по 90 млн рублей из федерального бюджета на каждый год, но бюджет кратно вырастет. Так, в 2018 году из федеральной казны на организацию ухода за тяжелобольными дополнительно выделят 4,3 млрд рублей. Как заявил президент России Владимир Путин, эти деньги должны пойти на правительственный проект паллиативной помощи.

Здравоохранение Медицина
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