В России собираются снять уголовное наказание врачам за ошибки с обезболивающими

Правительство РФ подготовило проект развития паллиативной помощи, предусматривающий отмену уголовного наказания врачам за ошибки при работе с обезболивающими

Паспорт проекта «Повышение качества и доступности паллиативной помощи в Российской Федерации» планируют утвердить в январе 2018 года, он будет действовать до 1 апреля 2025 года, сообщает РБК.

Проект предусматривает изменение законодательства в сфере паллиативной помощи, а именно отмену уголовной ответственности для медиков, допустивших незначительные ошибки при работе с наркотическими обезболивающими, не повлекшие тяжких последствий.

Кроме того, планируется утвердить стандарты и клинические рекомендации по оказанию паллиативной помощи. Разработана схема развития оказания помощи на дому, обучения специалистов в этой области, повышения доступности обезболивающих препаратов, в том числе для детей.

Куратором проекта стала вице-премьер по социальным вопросам Ольга Голодец, руководителем выступил министр по делам открытого правительства Михаил Абызов.

На финансирование проекта выделили 630 млн рублей — по 90 млн рублей из федерального бюджета на каждый год, но бюджет кратно вырастет. Так, в 2018 году из федеральной казны на организацию ухода за тяжелобольными дополнительно выделят 4,3 млрд рублей. Как заявил президент России Владимир Путин, эти деньги должны пойти на правительственный проект паллиативной помощи.