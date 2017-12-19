Краснодарская «Фабрика дышащих окон» подвела итоги конкурса детского рисунка

«Фабрика дышащих окон» в Краснодарском крае подвела итоги творческого конкурса для детей и подготовила специальные предложения к Новому году

В главном офисе компании прошло вручение призов победителям конкурса «ФДОшка — герой оконного рынка!». Призовые места заняли Александр Фомин, Алина Тимченко и Екатерина Фомина. Победителям вручили сертификат в батутный центр, игровую карту «СБС Мегамолл», настольную игру и термокружку.

«В конкурсе принимало участие большое количество интересных, добрых и забавных работ, которые каждый раз радовали нас и поднимали настроение. Все работы были достойны победы, и нам было сложно выбрать среди них только три рисунка. По решению руководства компании дополнительно были вручены подарки ребятам из детского сада, которые также принимали участие. Подробная информация, включая фотографии победителей и их работ, представлена в официальной группе» — рассказали в компании.

До конца декабря ФДО проводит еще один творческий конкурс с призами — «Новогоднее окно». Принять участие может любой желающий. Для этого нужно украсить окно в новогоднем стиле и разместить фотографию в альбоме группы «ВКонтакте».

Также компания предоставляет возможность до конца года установить энергосберегающие окна из профиля Rehau со скидкой 50% по акции «Зимняя сказка».