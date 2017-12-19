В армавирском энергорайоне пресекли 300 случаев хищения электричества

С начала года энергетики Армавирского филиала ПАО «Кубаньэнерго» пресекли 336 фактов хищения электроэнергии общим объемом свыше 6,5 млн кВт.ч

Нарушили законодательство 288 физических и 48 юридических лиц. По инициативе филиала в суд направили 15 исков о взыскании стоимости бездоговорного потребления в сумме на 470 тыс. рублей, по десяти из них уже получены положительные решения.

Если потребитель отказывается добровольно возмещать нанесенные компании убытки, энергетики обращаются в суд, после чего нарушителю приходится компенсировать судебные издержки и оплачивать административный штраф от 15 тыс. до 200 тыс. рублей (ст. 7.19 КоАП РФ).

Из-за неоплаченной электроэнергии производственные программы энергетиков не могут получить полноценное финансирование. Ущерб от незаконного потребления в 2017 году превысил 17 млн рублей, которые могли быть направлены филиалом на модернизацию и обновление линий электропередачи и оборудования подстанций.

«Стоит помнить о том, что действия злоумышленников не только могут нанести вред их здоровью и представляют угрозу жизни, но и приводят к сбоям энергоснабжения у добропорядочных граждан, снижению качества электроэнергии, увеличению вероятности выхода из строя бытовых приборов», — сказал директор Армавирских электрических сетей Рустам Магдеев.

«Кубаньэнерго» призывает своих потребителей сообщать о фактах энерговоровства, сделать это можно по телефону круглосуточной прямой линии 8‑800‑100‑15‑52. Звонок бесплатный.