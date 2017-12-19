В Дагестане убили брата смертницы, устроившей теракт в московском метро в 2010 году

Дагестан

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Дагестане один из уничтоженных в Гумбетовском районе боевиков оказался братом смертницы Марьям Шариповой

Источник в силовых структурах сообщил, что среди убитых боевиков опознали Ильяса Шарипова. Он был братом Марьям Шариповой, которая взорвала себя в метро в Москве в 2010 году, сообщает «Интерфакс».

Взрывы в московском метро произошли 29 марта 2010 года на станциях «Парк Культуры» и «Лубянка». Погибли 39 человек и 128 были ранены.

Недалеко от села Игали Гумбетовского района Дагестана в ночь на 19 декабря прошла контртеррористическая операция, были уничтожены двое боевиков. Ранее в Карабудахментском районе ликвидировали еще троих нарушителей. 

Антитеррор
Наш канал в Telegram: главное за день
Обсудить

Новости

ФАС заинтересовалась повышением цен у такси-агрегаторов перед Новым годом
В Чечне в ДТП с тремя автомобилями пострадали три человека
Спикер парламента Чечни закрыл свой аккаунт в Instagram из-за блокировки Кадырова
Кадыров рассказал, как будет общаться с подписчиками без Instagram и Facebook
В Динском районе три человека пострадали при столкновении автомобилей
Власти Чечни заявили о кибератаке на аккаунт Кадырова в Instagram

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале