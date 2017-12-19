В Ленинградском районе мужчину будут судить за убийство знакомого

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Ленинградском районе направили в суд дело об убийстве 51-летнего мужчины

Двое мужчин прилетели в Москву из Республики Узбекистан, чтобы купить одному из них автомобиль. После этого знакомые хотели поехать в Крым. По версии следствия, в ночь на 25 февраля они ехали на новом Ford Focus по трассе Ленинградская — Каневская. Между 34‑летним мужчиной и приятелем возник конфликт.

«В ходе ссоры водитель нанес 51-летнему знакомому один удар ножом в шею, от которого последний скончался на месте. Затем он облил тело погибшего легковоспламеняющейся жидкостью, поджег и оставил на обочине. После совершенного преступления злоумышленник скрылся», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Подозреваемого задержали вечером 26 февраля на Керченской переправе, когда он возвращался в Краснодарский край.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ленинградский район Убийство
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