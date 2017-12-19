КЛЮЧАВТО получил награду в номинации «Экспансия лучшего» премии «Герои южной экономики»

Автохолдинг КЛЮЧАВТО наградили в номинации «Экспансия лучшего» на премии «Герои южной экономики» аналитического центра «Эксперт Юг»

Ежегодный деловой прием от аналитического центра состоялся 15 декабря. В рамках мероприятия наградили компании, которые добились наилучших результатов в своей сфере по версии журнала «Эксперт Юг». Таким образом издание подвело итоги уходящего года и поддержало деятельность компаний наградами.

Крупнейший автомобильный холдинг юга России КЛЮЧАВТО и его генерального директора Виктора Сергеева отметили в номинации «Экспансия лучшего». Ее вручили за стремительное расширение дилерской сети по итогам 2016–2017 гг.

Всего премией «Герои южной экономики» были отмечены 16 представителей из сферы бизнеса и власти Краснодарского края и Ростовской области. Дипломы финалистам вручал генеральный директор аналитического центра «Эксперт Юг» Владимир Козлов.

«Традиционно конец декабря — время подводить итоги своей работы. Почетно завершать 2017 год ценной для КЛЮЧАВТО наградой от медиахолдинга "Эксперт Юг"», — отметили в пресс-службе компании.

Отмечается, что за последние два года компания запустила предприятия на территории Краснодарского края, Ростовской области, СКФО — Ставрополе и Минеральных Водах. Сегодня в портфеле КЛЮЧАВТО находится 55 дилерских центров. В 2016 году автомобильные деревни Краснодара, Новороссийска и Ростова-на-Дону пополнили ведущие мировые бренды, в том числе Ford, Nissan и Datsun; были запущены дилерские центры Mercedes-Benz и Toyota в Ростове-на-Дону.

«Уходящий 2017 год мы завершаем также с весомым плюсом брендов и предприятий под своим руководством, насчитывая восемь новых дилерских центров. Планы на будущее — новый этап развития, расширение дилерской сети и усиление представленности холдинга в регионах», — добавили в пресс-службе.