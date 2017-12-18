Путин пообещал подумать о масштабной амнистии к президентским выборам
Президент Владимир Путин пообещал подумать над предложением калужского омбудсмена Юрия Зельникова о масштабной амнистии в следующем году к президентским выборам
Эта тема обсуждалась после официальной церемонии вручения госнаград в Кремле, во время встречи президента с гостями, среди которых были региональные уполномоченные по правам человека и члены СПЧ. Зельников подошел к Путину и озвучил свое предложение:
«Выборы грядут, может быть, можно было бы подумать о масштабной амнистии в день выборов? Как вы считаете?» — спросил Зельников, отметив, что это могло бы стать доброй традицией.
«Можно подумать», — ответил Путин.
Калужский уполномоченный предложил Путину подумать о масштабной амнистии pic.twitter.com/hf4vqjBrMX— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) December 18, 2017
В России с 1994 года (после принятия новой Конституции) было проведено 19 амнистий. По данным ФСИН, крупнейшей по масштабам стала амнистия 2000 года — объявленная к 55-летию Победы в Великой Отечественной войне, когда из мест лишения свободы вышли 206 тыс. человек. Второй по масштабам стала амнистия, объявленная в 2015 году к 70-летию Победы — под нее попали 400 тыс. человек. Основную часть составили осужденные к наказаниям, не связанным с лишением свободы, передает ТАСС.
Как сообщали Юга.ру, в середине декабря Совет Федерации объявил о назначении выборов президента России на 18 марта 2018 года. По подсчетам Центризбиркома, в президентских выборах в РФ планирует принять участие от 13 до 15 кандидатов, в том числе сам Путин.
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