Путин пообещал подумать о масштабной амнистии к президентским выборам

Президент Владимир Путин пообещал подумать над предложением калужского омбудсмена Юрия Зельникова о масштабной амнистии в следующем году к президентским выборам

Эта тема обсуждалась после официальной церемонии вручения госнаград в Кремле, во время встречи президента с гостями, среди которых были региональные уполномоченные по правам человека и члены СПЧ. Зельников подошел к Путину и озвучил свое предложение:

«Выборы грядут, может быть, можно было бы подумать о масштабной амнистии в день выборов? Как вы считаете?» — спросил Зельников, отметив, что это могло бы стать доброй традицией.

«Можно подумать», — ответил Путин.