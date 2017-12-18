Сотрудников майкопской поликлиники осудили за мошенничество на 21 млн рублей

В Адыгее суд вынес приговор четырем сотрудникам майкопской городской поликлиники, которые преступным путем получили 21 млн рублей, предназначенных минздраву

В ОПГ входили сотрудники поликлиники во главе с директором республиканской комиссии по медицинскому осмотру водителей и лиц, претендующих на право владения оружием. Они проводили медосмотры по поддельным бланкам строгой отчетности и присваивали деньги, которые должны были вносить в кассу централизованной бухгалтерии минздрава Адыгеи.

«Директор комиссии Василий Маслов осужден с реальным отбыванием срока лишения свободы, остальные сотрудники майкопской поликлиники — условно и до достижения 14 лет детям. Заявленные минздравом иски о взыскании с осужденных причиненного преступлением имущественного вреда удовлетворены частично — на сумму порядка 18 млн рублей», — сообщил пресс-секретарь суда Илья Каримов.

Экс-директор комиссии признан виновным в мошенничестве, присвоении и растрате, причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, а также легализации полученных преступным путем доходов. Ему назначено 4,5 лет колонии общего режима и штраф в 350 тыс. рублей.

Еще один подсудимый признан виновным в превышении должностных полномочий и пособничестве мошенничеству и приговорен к штрафу в 50 тыс. рублей и 2,5 годам условно. Двоим подсудимым женщинам-медработникам суд назначил штраф (по 200 тыс. рублей) и отсрочил лишение свободы (по 3 года и 3 месяца) до достижения их детьми 14 лет. Приговор не вступил в законную силу.

Дело пятой участницы преступной схемы рассматривалось в особом порядке — она заключила досудебное соглашение, призналась в преступлении и содействовала расследованию. Ее суд приговорил к 3,5 годам условно и штрафу в 100 тыс. рублей.