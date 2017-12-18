В Сочи объявили победителя международного конкурса «Имеретинка 2.0»

В Сочи 18 декабря на курорте «Имеретинский» объявили победителя международного конкурса «Имеретинка 2.0»

Утвержден разработчик концепции постолимпийского развития территории Имеретинской низменности. Решение жюри огласил директор института экономики и транспортной политики НИУ ВШЭ, член коллегии Минтранса РФ Михаил Блинкин на итоговой пресс-конференции.

Лучшим признан проект, представленный голландской компанией Maxwan architects + urbanists, партнеры — ТПО «Резерв» (Москва), MASA architects (Роттердам, Нидерланды).

«Мы выбрали концепцию, которой в большей степени удалось соблюсти баланс между оригинальностью и разумной эффективностью. Надо отметить, что проект был принят с тем условием, что он будет дополнительно дорабатываться с учетом замечаний жюри», — прокомментировала директор Института региональных исследований и городского планирования НИУ ВШЭ, член жюри Ирина Ильина.

Журналистам рассказали, что в основе планировочной структуры района лежит принцип «города для прогулок». Это достигается за счет создания замкнутой пешеходной петли по примеру курортов южной Европы. Разработчики проекта планируют освободить место для широких тротуаров, озеленения и парковочных мест. Предполагается также развитие Морского и Олимпийского бульваров.

«Наша цель — задать вектор развития Имеретинской низменности, создать уникальное городское пространство. Наличие современного экологичного района с развитой инфраструктурой поможет привлечь в регион квалифицированных специалистов и наукоемкий бизнес», — отметил на брифинге генеральный директор группы компаний «Имеретинский» Вадим Зайцев.

В свою очередь представитель победившей команды Хироки Матсуура подчеркнул, что они планируют создать максимально комфортную и безопасную городскую среду для людей, не нанося ущерба природе.

Проект развития курортного района и прилегающей территории был впервые представлен президенту России Владимиру Путину летом 2016 года. Инициатором международного конкурса на разработку мастер-плана «Имеретинка 2.0» стала группа компаний «Базовый Элемент».