В Новокубанском районе начальник похоронного бюро требовал деньги за бесплатные услуги

В Новокубанском районе возбудили уголовное дело о превышении полномочий начальником похоронного бюро

По версии следствия, с ноября 2016 по октябрь 2017 года начальник МБУ «Специализированная служба по вопросам похоронного дела» требовал от обратившихся к нему граждан деньги по гарантированному и безвозмездному перечню услуг по погребению их родственников. Он нарушил права и интересы граждан, ущерб от его действий превысил 1,8 млн рублей, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Уголовное дело возбудили по результатам прокурорской проверки. От действий начальника похоронного бюро пострадали около 300 человек, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.