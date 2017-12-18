Жителю Дагестана дали восемь лет колонии за финансирование террористов

Дагестан

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Дагестане осудили Рамазана Абдулхаликова, его обвинили в финансировании терроризма

Следствием и судом установлено, что с июня по октябрь 2014 года Абдулхаликов перевел 152 тыс. рублей на карточки двух сторонников террористической организации ИГИЛ. При этом мужчина знал о целевом предназначении предоставляемых им денег, сообщает пресс‑служба СК РФ.

В отношении нарушителей, которым перевел деньги Абдулхаликов, возбуждены уголовные дела. Самому Абдулхаликову назначили наказание в восемь лет колонии общего режима.

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