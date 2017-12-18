В Крыму взорвался двухэтажный дом

Крым

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  • © Фото Дмитрия Леснова, Юга.ру

В Ленинском районе Крыма произошел взрыв в двухэтажном доме

Авария произошла в 8:35 в селе Новониколаевка. В доме взорвался газовый баллон, сообщает RT.

Потребитель баллонного сжиженного газа не был абонентом ГУП РК «Крымгазсети». Во время взрыва пострадал один человек.

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