В Крыму взорвался двухэтажный дом

В Ленинском районе Крыма произошел взрыв в двухэтажном доме

Авария произошла в 8:35 в селе Новониколаевка. В доме взорвался газовый баллон, сообщает RT.

Потребитель баллонного сжиженного газа не был абонентом ГУП РК «Крымгазсети». Во время взрыва пострадал один человек.