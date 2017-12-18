В Крыму взорвался двухэтажный дом

Или посмотрите:
Используя вход через социальные сети, Вы соглашаетесь на обработку Ваших персональных данных порталом Юга.ру.
Распечатать
В Ленинском районе Крыма произошел взрыв в двухэтажном доме
Авария произошла в 8:35 в селе Новониколаевка. В доме взорвался газовый баллон, сообщает RT.
Потребитель баллонного сжиженного газа не был абонентом ГУП РК «Крымгазсети». Во время взрыва пострадал один человек.
Лента новостей
22 декабря, 18:35
Статьи
22 декабря, 13:04
22 декабря, 14:17
Статьи
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.
Реклама на портале