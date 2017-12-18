Россия разрешила поставку шпрот из Прибалтики
Россельхознадзор отменил временные ограничения на ввоз продукции с двух прибалтийских предприятий по переработке рыбы
«Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору сочла возможным с 15 декабря 2017 года отменить временные ограничения на поставки рыбопродукции с двух прибалтийских предприятий», — говорится на сайте Россельхознадзора.
Запрет на поставки сняли для латвийской компании SIA «Karavela», производящей рыбные консервы и пресервы, и эстонского предприятия DGM Shipping AS, выпускающего кильку и салаку, передает RT.
Отмечается, что эти предприятия устранили нарушения, ранее выявленные в ходе инспекции надзорных ведомств.
Как сообщали Юга.ру, летом 2015 года Россия ввела запрет на поставку рыбных консервов с 31 эстонского и 44 латвийских заводов, после того как в шпротах обнаружили опасный канцероген.
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