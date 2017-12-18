Россия разрешила поставку шпрот из Прибалтики

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  • © Фото из группы facebook.com/kaija.lv

Россельхознадзор отменил временные ограничения на ввоз продукции с двух прибалтийских предприятий по переработке рыбы

«Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору сочла возможным с 15 декабря 2017 года отменить временные ограничения на поставки рыбопродукции с двух прибалтийских предприятий», — говорится на сайте Россельхознадзора.

Запрет на поставки сняли для латвийской компании SIA «Karavela», производящей рыбные консервы и пресервы, и эстонского предприятия DGM Shipping AS, выпускающего кильку и салаку, передает RT.

Отмечается, что эти предприятия устранили нарушения, ранее выявленные в ходе инспекции надзорных ведомств.

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Как сообщали Юга.ру, летом 2015 года Россия ввела запрет на поставку рыбных консервов с 31 эстонского и 44 латвийских заводов, после того как в шпротах обнаружили опасный канцероген.

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