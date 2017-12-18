«ЕвроХим» стал призером конкурса «Лидеры корпоративной благотворительности»

Компания «ЕвроХим» получила две награды конкурса «Лидеры корпоративной благотворительности — 2017»

«ЕвроХиму» присудили первое место в номинации Российского союза промышленников и предпринимателей «Лучшая программа, раскрывающая политику и принципы социальных инвестиций компании» за разработку комплексной программы развития городов присутствия компании «Качественная среда для жизни». Кроме того, компания заняла третье место в номинации Ассоциации менеджеров «Лучшая программа, способствующая развитию волонтерства в России» с проектом молодежного волонтерского движения в городе Котельниково Волгоградской области.

Газета «Ведомости» совместно с международной сетью аудиторско-консалтинговых фирм PricewaterhouseCoopers и Форумом Доноров проводят конкурс «Лидеры корпоративной благотворительности» уже десять лет. «ЕвроХим» участвует в конкурсе с начала его существования и награжден «за вклад в дело благотворительности и постоянство в проекте».

Ранее «ЕвроХим — Белореченские минудобрения» удостоились общественной награды Краснодарского края «За благотворительность — 2017». Общественная награда учреждена Советом при губернаторе Краснодарского края по развитию гражданского общества и правам человека в 2007 году. «ЕвроХим-БМУ» сотрудничает с краевой и районной властью в сфере благотворительности с 2002 года. Основные направления деятельности — поддержка образования, здравоохранения и детского спорта. В 2017 году на благотворительные цели в Белореченском районе предприятие направило порядка 17 млн рублей.

Программа «Качественная среда для жизни» включает создание двух уникальных микрорайонов в Котельниково Волгоградской области и Березниках Пермского края рядом с новыми калийными комбинатами «ЕвроХима», а также модернизацию и строительство городской социальной и инженерной инфраструктуры, общественных пространств, спорткомплексов, парков и систем водоснабжения в городах присутствия компании. В 2016–2017 годах сумма затрат на программу составила более 2,3 млрд рублей, сообщили в пресс-службе «ЕвроХима».