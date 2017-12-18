В Тихорецком районе произошло ДТП с пятью автомобилями. Погибли два человека

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Влада Александрова, Юга.ру
  • © Фото пресс-службы ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

В Тихорецком районе 18 декабря два человека погибли в массовой аварии

ДТП произошло на 54-м км трассы «Кавказ» рядом с поселком Малороссийским в 7:20. По предварительным данным, 45-летний водитель микроавтобуса Mercedes выехал на встречку, где столкнулся с Lada Priora под управлением 44-летнего мужчины. После этого в автомобили врезались Chevrolet, Toyota и Daewoo, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

От полученных травм скончались водитель автобуса и 40-летняя пассажирка Lada. Еще пятерых человек госпитализировали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ДТП Тихорецкий район
Наш канал в Telegram: главное за день
Обсудить

Новости

ФАС заинтересовалась повышением цен у такси-агрегаторов перед Новым годом
В Чечне в ДТП с тремя автомобилями пострадали три человека
Спикер парламента Чечни закрыл свой аккаунт в Instagram из-за блокировки Кадырова
Кадыров рассказал, как будет общаться с подписчиками без Instagram и Facebook
В Динском районе три человека пострадали при столкновении автомобилей
Власти Чечни заявили о кибератаке на аккаунт Кадырова в Instagram

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале