В Тихорецком районе произошло ДТП с пятью автомобилями. Погибли два человека

В Тихорецком районе 18 декабря два человека погибли в массовой аварии

ДТП произошло на 54-м км трассы «Кавказ» рядом с поселком Малороссийским в 7:20. По предварительным данным, 45-летний водитель микроавтобуса Mercedes выехал на встречку, где столкнулся с Lada Priora под управлением 44-летнего мужчины. После этого в автомобили врезались Chevrolet, Toyota и Daewoo, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

От полученных травм скончались водитель автобуса и 40-летняя пассажирка Lada. Еще пятерых человек госпитализировали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.