В Дагестане один из ликвидированных боевиков в прошлом был депутатом

В Дагестане установили личность боевика, ликвидированного во время спецоперации

Источник в правоохранительных органах республики сообщил, что одним из погибших боевиков был Магомед-Хабиб Касимов. Он 11 лет назад был депутатом муниципального собрания в Карабудахкентском районе. Депутатское удостоверение нашли во время осмотра места спецоперации, сообщает РИА «Новости».

Спецоперация прошла в доме бывшего депутата. По предварительным данным, он оказывал боевикам пособническую помощь.