В Дагестане один из ликвидированных боевиков в прошлом был депутатом
В Дагестане установили личность боевика, ликвидированного во время спецоперации
Источник в правоохранительных органах республики сообщил, что одним из погибших боевиков был Магомед-Хабиб Касимов. Он 11 лет назад был депутатом муниципального собрания в Карабудахкентском районе. Депутатское удостоверение нашли во время осмотра места спецоперации, сообщает РИА «Новости».
Спецоперация прошла в доме бывшего депутата. По предварительным данным, он оказывал боевикам пособническую помощь.
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