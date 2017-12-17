В Кисловодске после салюта загорелся автомобиль
В Кисловодске вечером 17 декабря во дворе многоэтажного дома загорелся автомобиль
Сообщение о пожаре в автомобиле Lada Kalina на улице Губина, 46 поступило в дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях в 18:53.
В результате пожара повредился моторный отсек на площади 2 кв. метра. В ликвидации последствий ЧП участвовали пять сотрудников МЧС и две единицы техники.
По словам очевидцев, автомобиль взорвался сразу после запуска фейерверков.
Причина пожара, виновник и сумма ущерба устанавливаются, передает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Ставропольскому краю.
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