В Кисловодске после салюта загорелся автомобиль

Ставропольский край

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  • © Фото пресс-службы ГУ МВД России по Ставропольскому краю

В Кисловодске вечером 17 декабря во дворе многоэтажного дома загорелся автомобиль

Сообщение о пожаре в автомобиле Lada Kalina на улице Губина, 46 поступило в дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях в 18:53.

В результате пожара повредился моторный отсек на площади 2 кв. метра. В ликвидации последствий ЧП участвовали пять сотрудников МЧС и две единицы техники.

По словам очевидцев, автомобиль взорвался сразу после запуска фейерверков.

Причина пожара, виновник и сумма ущерба устанавливаются, передает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Ставропольскому краю.

МЧС Пожары
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