В Кисловодске после салюта загорелся автомобиль

Буквально пол часа назад на ул. Губина 46 во дворе дома взорвался автомобиль! Пожарный расчет уже прибыл на место, потушили. Есть ли пострадавшие неизвестно, если Вы владеете какой-либо информацией , делитесь в комментариях #ТипичныйКисловодск #Tipich_Kislovodsk #Кисловодск #Kislovodsk #кмв #kmv

