На Дону задержали подозреваемого в убийстве подростка

В Белокалитвинском районе Ростовской области сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве подростка

Ранее местная жительница сообщила в полицию, что ее 17-летний сын ушел из дома и не отвечает на звонки. Женщина рассказала, что подросток вернулся из техникума, оставил вещи и ушел. Позже она получила сообщение, в котором говорилось, что ее сына похитили.

Правоохранители вышли на 21-летнего знакомого пропавшего подростка. Они выяснили, что подозреваемый предложил потерпевшему деньги за оказанную помощь и пригласил на заброшенную дачу. В дачном доме злоумышленник несколько раз ударил подростка ножом в шею, отчего он скончался на месте. Затем 21-летний парень спрятал тело в подвале и засыпал его мусором.

Подозреваемого задержали 16 декабря, передает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк. Возбуждены уголовные дела о похищении человека и убийстве.