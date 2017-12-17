В Ростове открыли памятник погибшим космонавтам «Союза-11»

Ростовская область

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  • Памятный знак погибшему экипажу «Союз-11» в Ростове-на-Дону © Фото с сайта rostov-gorod.ru

В Ворошиловском районе Ростова-на-Дону 16 декабря на улице Волкова, 6 торжественно открыли памятный знак экипажу «Союза-11»

Идею создания памятника озвучили в конце ноября. Мемориал выполнен в виде красного бумажного самолета.

При проектировании Северного жилого массива его первым рабочим названием было «Космический», поэтому памятник экипажу «Союза-11» установили именно здесь, отметили в пресс-службе администрации Ростова.

В церемонии открытия памятника принял участие замглавы администрации города по экономике Дмитрий Чернышов, глава администрации Ворошиловского района Виктор Бережной, ветераны труда и вооруженных сил, а также военнослужащие министерства военно-космических сил, члены общественных организаций и школьники.

В июне 20971 года советский космический корабль «Союз-11», на борту которого находились командир-подполковник Георгий Добровольский, бортинженер Владислав Волков и инженер-исследователь Виктор Пацаев, состыковался с орбитальной станцией. Экипаж выполнил все поставленные задачи 29 июня отправился на Землю. При возвращении корабля произошла разгерметизация, в результате которой все члены экипажа погибли.

В честь погибшего экипажа также названы холмы Союз на Плутоне.

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