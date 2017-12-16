В Дагестане водитель погиб при падении автомобиля с обрыва

Дагестан

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  • _SIN0730 © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Дагестане 14 декабря автомобиль упал с обрыва

Авария случилась в 21:00 на трассе Акуша — Бутри. По предварительным данным, 59-летний мужчина за рулем ИЖ 21261-030 не справился с управлением. Автомобиль опрокинулся и упал с высоты 50 метров, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Дагестане.

Водитель погиб от полученных телесных повреждений.  По данному факту собран материал для принятия процессуального решения.

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