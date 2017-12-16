В Майкопе мужчине за ДТП с тремя погибшими дали четыре года условно и штраф. Потерпевшие обжаловали приговор

В Верховном суде Адыгеи 27 декабря будет рассматриваться апелляция на приговор о ДТП с тремя погибшими

Авария произошла в Майкопском районе Адыгеи на трассе Майкоп — Туапсе утром 13 июня 2015 года. По версии следствия, Аслан Ляфишев на автомобиле Audi A8 ехал со скоростью не менее 125 км/ч, выехал на полосу встречного движения и столкнулся со Skoda Octavia, которая в тот момент разворачивалась. За рулем Skoda была Ирина Дей, также в машине находились ее двоюродные сестры — Татьяна Пономарева и Евгения Тихонова. В результате столкновения все три женщины погибли на месте.

Уголовное дело о ДТП рассматривал Майкопский районный суд. В марте 2016 года Юга.ру писали, что 48-летнего жителя поселка Краснооктябрьского приговорили к 5,5 годам колонии-поселении с лишением права управлять транспортным средством на срок 3 года. Однако потом дело направили на новое рассмотрение.

Второй раз приговор Ляфишеву огласили 21 ноября 2017 года. В приговоре Майкопского районного суда (есть в распоряжении Юга.ру) сказано, что Ляфишев свою вину в аварии не признал. По словам осужденного, он ехал со скоростью 90-100 км/ч, на правой обочине в попутном направлении стояла Skoda, которая потом начала разворачиваться, не включив сигнал. Мужчина якобы стал тормозить, но не успел, произошло столкновение. В суде Ляфишев утверждал, что у него не было реальной технической возможности избежать аварии. Супруг погибшей Ирины Дей заявил в суде, что он следил за техническим состоянием машины жены и у Skoda не было неисправностей на момент аварии. Кроме того, водительский стаж женщины превышал десять лет и она не допускала грубых нарушений ПДД.

Во время второго рассмотрения суд установил, что двигаясь с превышением установленной скорости Ляфишев совершил необоснованный маневр, выехав на предназначенную для встречного движения полосу, где допустил столкновение. Но одновременно суд счел, что Ляфишев совершил преступление по неосторожности, и принял во внимание смягчающие обстоятельства — наличие малолетнего ребенка и положительную характеристику с места жительства. В итоге подсудимому изменили наказание на условное — четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком в два года, лишение прав на два года и штраф (по 100 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда близким погибших женщин).

Новый приговор суда оспорила не только потерпевшая сторона, но и прокуратура. Ляфишев находился под домашним арестом с 13 июля 2015 года до 23 июня 2016 года, однако выяснилось, что и в это время он нарушал ПДД. В апелляционном представлении прокуратуры (есть в распоряжении Юга.ру) среди прочего сказано, что с 14 июля 2013 по 7 июля 2017 Ляфишев совершил 33 административных правонарушения в области дорожного движения, 22 из них касались превышения скорости. В суде же Ляфишев утверждал, что к административной ответственности не привлекался и на него работает водитель — возможно, за рулем был именно он.

Прокуратура просит изменить приговор подсудимому на пять лет лишения свободы в колонии-поселении и лишить мужчину права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом, на три года.

Также апелляционную жалобу в суд подала сестра погибших Екатерина Суворова. Она заявила, что подсудимый не только не признал свою вину, но и не раскаялся.

«Никаких извинений в адрес родственников, не говоря уже о какой либо помощи, от него не поступало. Этим он проявил безразличие к горю людей, которых он лишил близких родственников, еще больше усугубил страдания, которые он им причинил. Он отрицал и продолжает отрицать свою доказанную в судебном порядке вину. Позиция, выбранная осужденным после совершения преступления, свидетельствует о том, что человек нисколько не раскаивается в содеянном», — сказано в жалобе.

Близкие погибших требовали с Ляфишева по 1,5 млн рублей в качестве моральной компенсации. Суд удовлетворил их требования частично. Суворова сочла сумму в 100 тыс. рублей «явно заниженной на порядок», по ее мнению, в совокупности с условным сроком Ляфишева она не может «даже частично компенсировать те нравственные страдания и душевные боли, которые были причинены потерей близкого родственника и усугублены криминальным поведением» подсудимого. Она просила изменить Ляфишеву приговор на семь лет заключения, обязать его выплатить 1,5 млн рублей в качестве компенсации морального вреда, а также возместить стоимость похорон и судебных издержек.

Адвокат потерпевших Игорь Яманов заявил порталу Юга.ру, что дело направили в Верховный суд Адыгеи, заседание состоится 27 декабря.

«Чем объяснима такая гуманность судьи Мурата Паранука, вынесшего столь мягкий приговор Ляфишеву? Почему не один десяток совершенных Ляфишевым уже после смертельного ДТП нарушений правил дорожного движения, не заставили судью задуматься о высокой степени опасности обвиняемого на дороге? Подумал ли судья, что Ляфишев, чье поведение на дороге лишило жизни трех женщин, всего через два года снова сядет за руль и снова выедет на дорогу? Кто же ему попадется на пути в следующий раз? И кто даст гарантии, что это не будет кто-то из всех нас, сам судья или кто-то из его близких?» — сказал адвокат.