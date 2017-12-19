СКБ-банк запустил новые тарифные планы для бизнеса

СКБ-банк запустил новые тарифные планы по расчетно-кассовому обслуживанию, которые подойдут для молодых предпринимателей и для компаний

Новые тарифные планы — «Выгодный старт», «Активный рост», «Надежное решение» и «Высшая лига». Клиенты получат дополнительные бонусы: бесплатное открытие расчетного счета и корпоративной карты Visa Business Unembossed Instant. Кроме того, клиентам СКБ-банка предоставляется пакет бесплатных платежей в зависимости от выбранного тарифного плана, а также бесплатное подключение услуги СМС-информирования по расчетному счету и счету корпоративной карты.

Еще одна новая услуга СКБ-банка «Светофор» — это сервис автоматической проверки контрагентов, с помощью которого можно онлайн получить аналитическую справку со всеми существенными фактами. Сервис сигнализирует об информации, требующей повышенного внимания и изучения, и клиент получает данные, формируя платежное поручение.

Для обеспечения доступа к расчетному счету достаточно установить на смартфон бесплатное приложение СКБ-банка. С помощью него можно отправлять платежи контрагентам, формировать выписки и просматривать остатки на своих расчетных счетах и депозитах. Оформить заявку на открытие расчетного счета можно на сайте СКБ‑банка. Бесплатный круглосуточный телефон банка — 8(800)100‑06‑00.