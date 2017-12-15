В Шахтах в мусорном контейнере нашли тело младенца

В Шахтах начали доследственную проверку после того, как в контейнере нашли мертвого младенца

В правоохранительные органы сообщили, что на улице Илюшина в мусорном контейнере нашли тело новорожденной девочки. Младенец находился в пакете, видимых признаков насильственной смерти не было, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области.

По результатам осмотра следователем назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Разыскивается мать девочки. По результатам проверки следствием будет принято процессуальное решение.